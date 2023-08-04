Денисову пещеру на Алтае временно закроют для туристов

Посещение Денисовой пещеры приостановили до сентября. Фото: Артем КУЗНЕЦОВ

В Алтайском крае начали благоустраивать Денисову пещеру. Из-за этого пока запрещен вход туристам.

— Работы начались с обновления лестницы. Ее металлическую основу дополнят деревянными элементами. Финансирование обеспечено грантом – из краевого бюджета выделено 7,250 млн рублей, — сообщает Amic.ru.

На эти деньги также обустроят дорожки на подъеме и смотровые площадки, благоустроят зоны отдыха и настроят освещение. У подножия горы Сосновой поставят новый павильон для экскурсий. Завершат ремонт к сентябрю, и вход в пещеру снова будет открыт для путешественников.

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