В новосибирских школах появится почти 4000 дополнительных мест

Программа капремонта и реконструкции позволит увеличить количество мест в действующих школах. Фото: мэрия Новосибирска

Благодаря капремонту дополнительного корпуса у инженерного лицея НГТУ появится возможность принять на учебу больше детей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что такая программа капитального ремонта и реконструкции позволяет увеличить количество мест в действующих школах.

Градоначальник напомнил, что раньше в здании по адресу Выставочная, 28 находился детсад. Из-за маленького количества воспитанников его решили перепрофилировать.

− После проведения капитального ремонта мы получили прекрасный объект начального школьного образования, где будут учиться 265 ребят в одну смену. Здание 1966 года постройки было в плохом состоянии. Сегодня мы видим, что в результате оборудованы не только классные комнаты, но и дополнительные помещения под гардероб и сервер, − подчеркнул Анатолий Локоть.

В корпусе сделали столовую на 80 мест, а также спортзал. На ремонт выделили 90 миллионов рублей. Финансирование происходило за счет средств областного и городского бюджетов.

Капитальный ремонт здания на Выставочной, 28 начался в июне 2022 года. Рабочие уже заменили кровлю, обустроили эвакуационные лестницы, провели перепланировку помещения под спортзал и столовую, установили системы вентиляции, наружного освещения и индивидуального теплового пункта. Во дворе сделали беговую дорожку и спортплощадку, где можно играть в волейбол и баскетбол. Территорию продолжают благоустраивать.

По словам директора инженерного лицея НГТУ Маргариты Безлепкиной, здание учебного заведения на Выставочной, 36 рассчитано на 600 человек. Однако по факту там обучаются более 1000. Благодаря переводу начальной школы в новое помещение удастся разгрузить лицей.

Всего в 2023 году в Новосибирске будет создано почти четыре тысячи дополнительных школьных мест в действующих школах, лицеях, гимназиях.

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