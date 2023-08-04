На станции Сокур под Новосибирском человек попал под поезд

ЧП произошло на станции Сокур в Мошковском районе Новосибирской области. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

На станции Сокур в Мошковском районе Новосибирской области человек попал под поезд. ЧП произошло утром в пятницу, 4 августа.

Как сообщили в группе «АСТ-54», от полученных травм пострадавший скончался на месте. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу УТ МВД России по СФО.

− В районе 8 утра в линейный отдел на станции Новосибирск поступило сообщение от машиниста проходящего поезда о том, что на путях находится человек. В настоящее время там работает следственно-оперативная группа, − сообщили в КП-Новосибирск в транспортной полиции.

Подробностями произошедшего пообещали поделиться позже.

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