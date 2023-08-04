Превышение фенола и оксида углерода зафиксировали в Новосибирске

В Новосибирске зафиксировали превышение фенола и оксида углерода в воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске зафиксировали превышение фенола и оксида углерода в воздухе. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Данные о загрязнении окружающей среды приведены за 2 и 3 августа. В соответствии с размещенной в таблице информацией, в Дзержинском районе Новосибирска превышение по фенолу было в 1,5 раза. В Калининском районе – до 1,0 ПДК (предельно-допустимая концентрация – прим. ред.).

Самым загрязненным оказался Первомайский район. Там выявили сразу два неблагоприятных фактора – оксид углерода (1,5 ПДК) и пыль (2,0 ПДК).

По прогнозам специалистов, сегодня воздух будет чистым.

− 04.08 метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный, − подчеркнули в Гидрометцентре.

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