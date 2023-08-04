Tele2 подготовила для новосибирцев музыкальные выходные

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

В субботу, 5 августа, состоится выступление новосибирской группы «Ильвинги», которая представит новый альбом «Сирин». Музыканты определяют свое направление как синтез жанров. Также в этот день можно будет послушать группу «Кухня», исполняющую композиции в стиле романтического рока.

В воскресенье, 6 августа, студия Volnaорганизует на площадке Tele2 интерактивную музыкальную зону. Каждый желающий сможет попробовать себя в качестве вокалиста, а также поиграть на музыкальных инструментах. Также для гостей «Территории MiXX» выступит скрипач-виртуоз Илья Макейчик. Он исполнит кавер-версии современных хитов.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Помимо музыкальных событий, можно будет принять участие в мастер-классе по художественной росписи броши (5 августа), а также послушать лекции по психологии («Где найти опору в постоянно меняющемся мире», 5 августа) и новосибирскому конструктивизму («Линия авангарда», 6 августа).

Вход на все мероприятия свободный, участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

Площадка «Территория MiXX» будет работать до 20 августа включительно рядом с кинотеатром «Победа». В программе - выступления музыкальных коллективов, киносеансы, игры, спортивные тренировки, лекции, мастер-классы.