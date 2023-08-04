Жительницу Новосибирска наказали за установку торговой палатки у электроподстанции

В Новосибирске предпринимательницу заставили убрать торговый павильон с территории электроподстанции. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В Новосибирске предпринимательницу заставили убрать торговый павильон с территории электроподстанции. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Палатка стояла в Дзержинском районе города. На коммерсантку подали в суд представители региональных электрических сетей. Причиной стал тот факт, что павильон находился в охранной зоне распределительной трансформаторной подстанции. Конструкция препятствовала ее безопасной эксплуатации, а также создавала угрозу жизни и здоровью людей.

В итоге суд обязал женщину освободить территорию у электроподстанции. Однако предпринимательница не спешила исполнять данное решение.

− За это женщине заблокировали счета, вынесли ограничения в отношении имущества и выезда ее за пределы РФ. Кроме того, предпринимательница понесла дополнительные финансовые затраты на оплату шести штрафов и исполнительского сбора, вынесенные приставом-исполнителем, − отметили в публикации.

В конце концов должница убрала торговую палатку.

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