62 ребенка получили травмы: в Новосибирске будут судить директора батутного центра

В батутном центре пострадали 62 ребенка. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирске перед судом предстанет директор батутного центра. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Следователи выяснили, что в период с 2019 года по 2022 год обвиняемая руководила работой батутного центра в Дзержинском районе. В нем проводились занятия по прыжкам на батуте. Женщина наняла на работу инструкторов, которые не имели соответствующей квалификации и уровня подготовки.

Кроме того, она не организовала врачебно-педагогические наблюдения за проведением занятий и тренировок, подчеркнули в прокуратуре Новосибирской области.

− В результате чего, 62 несовершеннолетних ребенка в возрасте от 6 до 12 лет при посещении батутного центра получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы, − рассказали в Следкоме.

В отношении директора возбудили уголовное дело по пунктам «б, в» части второй статьи 238 УК РФ. Следователи собрали достаточное количество доказательств, поэтому дело передали в суд.

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