Жителям Новосибирска рассказали о погоде на выходные 5 и 6 августа

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске на выходных 5 и 6 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске на выходных 5 и 6 августа. Прогноз опубликовал сервис «Яндекс Погода».

В субботу, 5 августа, будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +27 градусов. Утром будет дуть легкий ветерок с порывами до 2,5 метра в секунду. Вечером скорость ветра составит 2,3 метра в секунду.

В воскресенье, 6 августа, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Утром – до +20 градусов, днем обещают около +24.

Ранее КП-Новосибирск поделилась прогнозом погоды на август. Как сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре, волны тепла будут чередоваться с волнами прохлады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber