Житель Алтайского края предстанет перед судом за убийство директора турбазы

Жителя Барнаула будут судить за убийство директора турбазы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Барнаула будут судить за убийство директора турбазы. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году купил землю в Курьинском районе Алтайского края возле озера Белое. Там он планировал построить свою турбазу. По соседству уже работала турбаза – ее хозяином был 48-летний предприниматель. Шум от стройки мешал отдыхающим, поэтому владелец действующей турбазы неоднократно ругался с барнаульцем.

В августе 2022 года между мужчинами произошла очередная ссора. Обвиняемый позвал оппонента проехаться до леса на квадроциклах, чтобы поговорить «тет-а-тет». В какой-то момент житель Барнаула начал избивать предпринимателя, нанося ему удары по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого обвиняемый поехал домой, а спустя некоторое время вернулся на машине на место преступления. Он отвез тело в местный фельдшерско-акушерский пункт и сообщил, что якобы нашел лежавшего без сознания мужчину.

Данную версию смогли опровергнуть. После этого фигурант дела стал утверждать, что предприниматель первым напал на него, и ему пришлось обороняться. Теперь точку в этом деле поставит суд.

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