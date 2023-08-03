На Алтае утонул мужчина, решивший переплыть Катунь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Катуни на Алтае утонул мужчина. По словам очевидцев, он решил переплыть реку на спор. Однако не справился с течением и скрылся под водой.

Как пишет «Толк», произошла трагедия в селе Иня. Очевидцы утверждают, что мужчина пытался добраться до противоположного берега. Но бурный поток воды унес его вниз по течению. Периодически он появлялся над водой. Однако стихия оказалась сильнее.

По данным ГОЧС и ПБ по региону, 49-летнего жителя Чойского района унесло течением. Поиски мужчины результата не принесли.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Катуни утонула 5-летняя девочка, приехавшая отдыхать на турбазу с родителями.

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