Жители Новосибирска возмущены: пруд с утками в Академгородке превращается в болото

Новосибирцы просят взять под контроль пруд с утками, который превращается в болото. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Советского района Новосибирска высказывают недовольство в социальных сетях: популярное место отдыха в Академгородке — пруд с утками — превращается в болото.

— Это место теперь вызывает сочувствие и сожаление, а не восторг. Пруд не чистят, и он превращается в болото. Видимо, раньше им кто-то занимался, но сейчас перестали это делать. Почему активисты молчат? Волонтерам и всем неравнодушным жителям Академгородка стоит объединить силы по спасению пруда, — говорит КП-Новосибирск неравнодушная жительница города Наталья.

Сибирячка распространяет информацию о состоянии пруда по сети и надеется, что место отдыха возьмут под контроль. А пока уточки продолжают плавать по воде, мутнеющей с каждым годом.

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