Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 18:53

Жители Новосибирска возмущены: пруд с утками в Академгородке превращается в болото

Жителей Новосибирска возмутило состояние местного пруда с утками
Данила ШУЛЯК
Новосибирцы просят взять под контроль пруд с утками, который превращается в болото. Фото: предоставлено героиней публикации.

Новосибирцы просят взять под контроль пруд с утками, который превращается в болото. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Советского района Новосибирска высказывают недовольство в социальных сетях: популярное место отдыха в Академгородке — пруд с утками — превращается в болото.

— Это место теперь вызывает сочувствие и сожаление, а не восторг. Пруд не чистят, и он превращается в болото. Видимо, раньше им кто-то занимался, но сейчас перестали это делать. Почему активисты молчат? Волонтерам и всем неравнодушным жителям Академгородка стоит объединить силы по спасению пруда, — говорит КП-Новосибирск неравнодушная жительница города Наталья.

Сибирячка распространяет информацию о состоянии пруда по сети и надеется, что место отдыха возьмут под контроль. А пока уточки продолжают плавать по воде, мутнеющей с каждым годом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер