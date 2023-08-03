«Переноска разлетелась, котейку выбросило»: новосибирцы ищут кошку Симу после аварии

Котейка вылетела из машины во время ДТП. Фото: предоставлено героиней публикации.

Новосибирцы просят помощи в поисках домашнего животного: их кошку выбросило из машины во время ДТП. В редакцию КП-Новосибирск обратилась неравнодушная знакомая хозяев Татьяна Кейль.

— Кошка Сима пропала после аварии 22 июля — все случилось в 15 километрах от Краснозерского кольца в сторону Новосибирска. Переноска разлетелась и котейку выбросило. Кошка не особо ручная, но в тяжелой ситуации может пойти к человеку, — говорит Татьяна.

Кошке уже 17 лет. Хозяева выжили в аварии и уже возвращались на место ДТП, но не смогли найти питомца.

Обладающих хоть какой-то информацией о местонахождении кошки Симы просят звонить по номерам: 8-913-066-43-47, 8-913-731-03-96.

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