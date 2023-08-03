В офисе новосибирской компании по модернизации самолетов прошли обыски

В «Русавиапроме» производят самолеты малой авиации ТВС-2МС.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 3 августа в Новосибирске прошли обыски в офисе компании «Русавиапром». Фирма занимается производством самолетов малой авиации ТВС-2МС.
— Обыски проходят по уголовному делу по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», — сказал источник в правоохранительных органах агентству ТАСС.
В пресс-службах ГУ МВД и МСУТ СК не смогли прокомментировать обыски. В самой компании корреспонденту КП-Новосибирск пообещали, что официальный комментарий от пресс-службы появится позже.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как 20-летняя местная жительница контролировала работу нелегального казино.
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