Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не пользуется «айфоном»

Мэр Новосибирска не пользуется «айфоном». Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не использует iPhone для работы. Необычный вопрос градоначальнику задали в связи с недавним заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тогда он отметил, что администрации президента запрещено использовать устройства Apple.

— Мы пользуемся той нормативной базой, которая существует у нас в стране, и, безусловно, те команды, которые поступают по линии государственной власти, мы выполняем. Я скажу, что у меня не iPhone, — с улыбкой ответил журналистам Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в свою очередь добавил: «у меня тоже “андроид”, коллеги».

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