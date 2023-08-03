Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не пользуется «айфоном»

Мэр Новосибирска не пользуется «айфоном».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не использует iPhone для работы. Необычный вопрос градоначальнику задали в связи с недавним заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тогда он отметил, что администрации президента запрещено использовать устройства Apple.
— Мы пользуемся той нормативной базой, которая существует у нас в стране, и, безусловно, те команды, которые поступают по линии государственной власти, мы выполняем. Я скажу, что у меня не iPhone, — с улыбкой ответил журналистам Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в свою очередь добавил: «у меня тоже “андроид”, коллеги».
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