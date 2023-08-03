После трагедии с собакой-поводырем в Новосибирске снимают с рейсов неисправные троллейбусы

В Новосибирске неисправные троллейбусы не будут допускать на линию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Неисправные троллейбусы не будут курсировать по Новосибирску. Особый контроль за машинами в депо установили после того, как собаку-поводыря убило током из-за неисправного транспорта.
— Крайне неприятный случай, причина которого — крайняя изношенность нашего троллейбусного парка. Проведена работа с тем, чтобы не допускать выход опасных машин на маршруты, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время традиционной встрече с журналистами.
Градоначальник также добавил: в 2023 году Новосибирск получит 120 новых троллейбусов, в следующем — 49. С областным правительством уже есть договоренности о поддержке из бюджета — обновление парка будет продолжаться — заверил мэр.
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