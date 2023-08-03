В 2023 году квартиры и жилищные сертификаты получили 536 сирот из Новосибирской области

В этом году в Новосибирской области жильем обеспечили 536 детей-сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году 536 детей-сирот из Новосибирской области получили квартиры и жилищные сертификаты. Об этом мэр города Анатолий Локоть рассказал журналистам на традиционной встрече в четверг, 4 августа.

— В результате нашей работы приобретено 233 квартиры и 303 льготника получили социальную выплату в виде жилищного сертификата. Годовая программа выполнена за полгода. Если нам выделят дополнительные средства, мы готовы продолжить решение этого вопроса, — отметил градоначальник.

На квартиры и жилищные сертификаты в 2023 году выделили больше двух миллиардов рублей. На эти деньги планировали решить жилищный вопрос 507 сирот. Однако план удалось перевыполнить и купить на 29 квартир больше.

Сейчас в очереди на жилье стоят 2682 ребенка.

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