Кто в бассейн, а кто — к поилке: как животные из Новосибирского зоопарка спасаются от палящего солнца

Каждый спасается от жары, как может. Фото: Владимир Габов.

Блогер Анна Новикова прогулялась по Новосибирскому зоопарку и посмотрела, как животные защищаются от беспощадного солнца. Впрочем, не все звери пытаются скрыться в тени — некоторым знойная жара по душе.

Больше всего повезло белым медведицам Белке и Стрелке — сестрички без устали ныряли в прохладный бассейн. С новыми красными лейками это не только способ освежиться, но и увлекательная игра.

Малышу-еноту повезло меньше — бедняга повис на сетке ограждения в надежде, что снаружи прохладнее.

На пернатого жителя зоопарка — страуса Эму — напала жажда. Птица даже не обращала внимания на папарацци — уж очень приятно громко хлюпать в поилке, когда вокруг +30.

А вот манул Ласточка жаре только рада — лакать теплое молочко вкуснее.

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