В Курской области за подготовку к госизмене осудили 19-летнего новосибирца

Новосибирца задержали в Курской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курский областной суд вынес приговор 19-летнему новосибирцу — тот готовился к госизмене и хотел нелегально пересечь границу. Умысел раскрыли сотрудники УФСБ России. О преступлении сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

— Суд рассматривал уголовное дело по 2 статьям: о приготовлении к госизмене, то есть совершении не доведенного до конца перехода гражданином РФ на сторону противника; и о покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, — передает ведомство.

В четверг, 3 августа Бердюгина Данила признали виновным и назначили ему 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер