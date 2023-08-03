Дом с аркой на проспекте Дзержинского в Новосибирске признали объектом культурного наследия

Здание считают образцом многоквартирного жилого дома начала 1950-х годов. Фото: https://giookn.nso.ru/

В Новосибирске дом с аркой на проспекте Дзержинского, построенный в середине прошлого века, признали объектом культурного наследия. Информацию об этом опубликовали на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона.

— В перечень выявленных объектов культурного наследия Новосибирской области включен жилой дом № 1 завода имени Коминтерна на Каменском Шоссе. Здание находится по улице Проспект Дзержинского, 1а, — передает ведомство.

Здание считают образцом многоквартирного жилого дома начала 1950-х годов. Оно имеет особое градостроительное значение, поскольку возведено в южной части квартала и закрепляет его угол.

У дома 5 этажей — он вмещает 108 квартир. Здание с симметричной трапециевидной формой строили по техническому проекту архитектора Кравцова.

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