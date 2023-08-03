В Новосибирске водитель грузовика сбил 86-летнюю пенсионерку на «зебре» — сибирячка скончалась в реанимации

86-летняя пенсионерка скончалась в реанимации. Фото: городская ГАИ.
В четверг, 3 августа в Советском районе Новосибирска водитель грузовика насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку, шедшую по «зебре». Подробности аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Водитель 40 лет сбил женщину напротив дома №30 по улице Молодости. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — передает ведомство.
С травмами пострадавшую увезли в больницу — она скончалась в реанимации. На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции и наряд Госавтоинспекции. Сотрудники выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в Калининском районе Новосибирска водитель потерял управление и слетел с дороги.
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