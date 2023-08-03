В Новосибирске президент стройфирмы обокрал организацию почти на 5 миллионов и оставил дольщиков без жилья

В Новосибирске будут судить президента стройфирмы, обокравшего компанию на 5 миллионов рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Заельцовский районный суд Новосибирска рассматривает дело директора местной строительной организации — он обокрал хозяина фирмы на 4,8 миллиона рублей.
— Используя служебное положение, обвиняемый необоснованно выводил из касс строительных организаций деньги в пользу нескольких юридических лиц. Переводы осуществлялись под видом заключения договоров займа и генерального подряда. Таким образом он похитил деньги дольщиков, — передает пресс-служба Заельцовского районного суда.
Кроме этого, возможный мошенник причинил ущерб собственнику стройфирмы на 4,8 миллиона рублей. Из-за его преступных действий сроки строительства дома по улице Дуси Ковальчук, 238 неоднократно переносились. Строительство так и не закончили — дольщики остались без квартир.
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