В Новосибирске президент стройфирмы обокрал организацию почти на 5 миллионов и оставил дольщиков без жилья

В Новосибирске будут судить президента стройфирмы, обокравшего компанию на 5 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заельцовский районный суд Новосибирска рассматривает дело директора местной строительной организации — он обокрал хозяина фирмы на 4,8 миллиона рублей.

— Используя служебное положение, обвиняемый необоснованно выводил из касс строительных организаций деньги в пользу нескольких юридических лиц. Переводы осуществлялись под видом заключения договоров займа и генерального подряда. Таким образом он похитил деньги дольщиков, — передает пресс-служба Заельцовского районного суда.

Кроме этого, возможный мошенник причинил ущерб собственнику стройфирмы на 4,8 миллиона рублей. Из-за его преступных действий сроки строительства дома по улице Дуси Ковальчук, 238 неоднократно переносились. Строительство так и не закончили — дольщики остались без квартир.

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