В Калининском районе Новосибирска водитель потерял управление и слетел с дороги

Возможно, водителю стало плохо. Фото: «Новосибирск с Огоньком».

Вечером 3 августа в Калининском районе Новосибирска случилось ДТП с белым седаном — водитель потерял управление и съехал с дороги. Видео с места очевидцы прислали в редакцию телеграм-канала «Новосибирск с Огоньком».

— В микрорайоне Родники, на улице Красный проспект, 318 произошло ЧП. Машина улетела с дороги. Возможно, водителю стало плохо. На месте работают медики, — пишет автор публикации.

На кадрах видно, что иномарка стоит в нескольких метрах от проезжей части. Неподалеку — машина скорой помощи.

Пока неясно, что послужило причиной ДТП. В городской Госавтоинспекции происшествие пока не прокомментировали.

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