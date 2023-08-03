В ГАИ Новосибирска показали погоню за пьяным лихачом без прав — за ним гнались 4 экипажа

Нарушителя преследовали 4 экипажа ДПС. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Госавтоинспекции Новосибирска показали погоню за пьяным 30-летним водителем без прав. Скрываясь, шумахер протаранил другую машину. Его преследовали 4 экипажа ДПС.

— 29 июля в утреннее время внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль Hyundai Solaris, который двигался по улице Восход со стороны улицы Кирова. Инспекторы по громкоговорителю потребовали водителя остановиться, однако мужчина проигнорировал требования и попытался скрыться, — сообщает пресс-служба ведомства.

Постепенно число преследующих нарушителя экипажей возросло до 4. Наконец, у дома по улице Каменской водитель врезался в Opel и повредил колесо — машину остановили.

От освидетельствования новосибирец отказался — его увезли в отдел полиции. Ранее любителя пьяной езды без прав уже привлекали к административной ответственности. Hyundai Solaris отправили на спецстоянку.

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