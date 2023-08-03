Для поддержки аграриев Новосибирской области в 2023 году выделят 6 миллиардов рублей

Для поддержки новосибирских аграриев выделят 6 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году из федерального и областного бюджетов аграриям Новосибирской области выделят рекордные 6 миллиардов рублей. О планах по развитию аграрного сектора и прочих мерах поддержки сообщает региональное правительство.

— В этом году заработала такая мера, как компенсация затрат на поставку кормов в связи с засухой. Объем поддержки из федерального и областного бюджета в этом году достигнет рекордных 6 миллиардов рублей, почти 4 миллиарда – это средства областного бюджета, – сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Благодаря поддержке местные аграрии сохраняют объемы производства в растениеводстве, животноводстве и молочной отрасли. Предприятия повышают общую эффективность и стремятся не только к импортозамещению, но и импортоопережению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер