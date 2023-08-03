Под Новосибирском 20-летняя местная жительница контролировала работу нелегального казино

В городе Обь накрыли казино. Фото: прокуратура НСО.
В городе Обь под Новосибирском оперативники накрыли нелегальное казино — им заведовала 20-летняя местная жительница. О преступлении сообщает региональная прокуратура.
— Предварительно установлено: в июле 2023 года 20-летняя подозреваемая, желая получить доход от проведения незаконной игорной деятельности, лично контролировала работу игрового зала, расположенного в городе Обь, — передает пресс-служба ведомства.
Для игры помещение оборудовали интернетом и компьютерами со специальными программами. Деньги посетители передавали администраторам игровых залов наличкой.
В ходе обысков оперативники изъяли у незаконного казино технику, в числе которой системные блоки и мониторы.
Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу.
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