Бастрыкин взял на контроль проверку гибели 9-летнего мальчика в коллекторе в Новосибирской области

Бастрыкину доложат о результатах проверки гибели 9-летнего мальчика. Фото: СУ СКР по НСО / Архив КП.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском. Трагедия произошла 1 августа в поселке Кудряшовском. Ребенок свободно прошел на территории стройки, упал в канализацию и утонул.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — передает следственный комитет России.

В ведомстве также добавили, что сотрудники уже задержали заместителя директора коммерческой организации.

Ранее местные жители рассказывали КП-Новосибирск о том, как провалившегося ребенка пытался спасти брат.

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