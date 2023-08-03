Под Новосибирском сельчанин зарезал сожительницу и сошел с ума

Сельчанин сошел с ума после убийства сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Венгеровский районный суд Новосибирской области осудил 59-летнего местного жителя — он убил сожительницу и заработал психическое расстройство. Врачи вылечили преступника и дело довели до приговора.

— В феврале 2022 года обвиняемый, в ходе совместного распития спиртного, нанес потерпевшей несколько ударов ножом, один из которых пришелся в область сердца. Потерпевшая скончалась в больнице. В момент совершения преступления он был психически здоров, но после убийства у него развилось психическое расстройство. Обвиняемого признали невменяемым и назначили ему принудительное лечение, — передает региональная прокуратура.

Психиатры вылечили обвиняемого — прокурор настоял на возобновлении производства по уголовному делу. В итоге Венгеровский районный суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год после освобождения.

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