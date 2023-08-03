Транспортные следователи начали проверку из-за затонувшей яхты с новосибирскими десантниками

Следователи выяснят, почему затонула яхта. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком» / архив КП. Фото: архив КП

В Новосибирске транспортные следователи проверяют инцидент с затонувшей яхтой, на которой десантники отмечали день ВДВ. Инцидент произошел 2 августа на Обском водохранилище. Подробности сообщили в восточном межрегиональном СУТ СК России.

— На борту моторного судна «Тримаран» находились 8 человек, капитан и 7 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причина затопления судна - не закрученные сливные пробки в трюме, — передает пресс-служба транспортных следователей.

Следователи и следователи-криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как на Обском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники. Очевидцы присылали фото и видео с места.

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