В Новосибирске открыли реабилитационный центр для вернувшихся с СВО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не только осмотрел центр, но и пообщался с теми, кто проходит реабилитацию. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

1 августа на левом берегу Новосибирска открыли новый реабилитационный центр, в котором теперь могут заниматься не только пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, но и те, кто вернулся с СВО. Его организовали после реновации на базе районного филиала Городского комплексного центра социального обслуживания населения департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, который преимущественно занимался адаптацией инвалидов и пожилых людей.

«Здесь есть уникальное оборудование, разработана специальная программа», - пояснила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Сегодня же учреждение значительно расширилось, площади позволили разместить различные залы: ЛФК, зал отдыха и другие, где теперь проводят занятия специалисты-реабилитологи, работают массажисты и медработники. Спектр услуг значительно расширился, помимо физической реабилитации можно получить и психологическую помощь. Здесь есть уникальное оборудование, разработана специальная программа - об этом рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Пообщался с теми, кто уже занимается в центре, и мэр города Анатолий Локоть.

- Сегодня цель учреждения - работа с вернувшимися участниками СВО, теми, кто был ранен, кому требуется психологическая помощь. Теперь это учреждение готово принять до тысячи человек в год, 60 человек могут проходить реабилитацию в течение 21 дня, а на сегодня зафиксировано 120 обращений, - сказал Анатолий Локоть. - Я поговорил с ребятами, которые были ранены, им назначен курс занятий для физического и психологического восстановления.

Раньше центр занимался преимущественно адаптацией инвалидов и пожилых людей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Директор Городского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Хомлянская поделилась, что это единственное подобное учреждение в городе в структуре учреждений социального обслуживания. Работают отделения, которые занимаются абилитацией, то есть социально-бытовой адаптацией людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь проводят настоящую медицинскую реабилитацию. У учреждения есть лицензия на доврачебную и врачебную практику, подготовлены специалисты и разработаны курсы программ. Закуплено российское оборудование, есть даже уникальный многофункциональный аппарат для пальчиковой реабилитации. Задача центра - вернуть человека в строй, к трудовой деятельности, а пожилых - оздоровить и продлить жизнь.