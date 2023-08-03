Новосибирский областной суд оставил главой Бердска Романа Бурдина — другой кандидат на должность не смог оспорить выборы

Новосибирский областной суд оставил нового мэра Бердска. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Кандидат на должность мэра Бердска Александр Трушакин пытался оспорить результаты выборов, однако Новосибирской областной суд оставил градоначальником Романа Бурдина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Административный истец добивался отмены результатов выборов главы Бердска. Он обратился в Бердский городской суд, чтобы признать незаконными действия Совета депутатов города, нарушающего его избирательные права. В обоснование заявления истец заявил, что при проведении выборов он и двое других кандидатов не были допущены к голосованию, — передает пресс-служба органа.

Кроме этого, Совет депутатов Бердска лишил Александра Трушакина пассивного избирательного права в выборах главы города.

Истцу отказали как в Бердском городском суде, так и в Новосибирском областном — апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

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