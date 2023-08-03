В Новосибирской области вынесли приговор пенсионеру за призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор пенсионеру, который призывал к терроризму и экстремизму в Сети. Занимался он этим со своей страницы во «ВКонтакте» с сентября 2022 года.

– Под именем вымышленного пользователя размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя, – рассказали КП-Новосибирск в УФСБ по Новосибирской области.

На пенсионера возбудили сразу несколько уголовных дел за публичные призывы к терактам по части 2 статьи 205.2 УК РФ; за публичные призывы к экстремистской деятельности по части 2 статьи 280 УК РФ. А также за призывы к массовым беспорядкам по части 3 статьи 212 УК РФ.

2 августа 1-й Восточный окружной военный суд признал пенсионера виновным. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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