Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 10:22

Под Новосибирском за антисанитарию и кошку в цехе на кафе завели административные дела

В Новосибирской области хозяин кафе понесет ответственность за нарушение санитарных норм
Данила ШУЛЯК
Кафе исправило все нарушения.

Кафе исправило все нарушения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Барабинского района Новосибирской области выявила нарушения санитарных норм в местном кафе — на хозяина и юрлицо завели административные дела. Влажную уборку там проводили недобросовестно, а повара пользовались немаркированным разделочным инвентарем.

— Также установлено, что работники заведения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. В готовом цехе организации содержалось домашнее животное —кошка, что является нарушением требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — передает региональная прокуратура.

Прокурор внес представление директору кафе, на заведение и хозяина завели административные дела.

После прокурорского реагирования сотрудники устранили все нарушения в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер