Под Новосибирском за антисанитарию и кошку в цехе на кафе завели административные дела

Кафе исправило все нарушения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Барабинского района Новосибирской области выявила нарушения санитарных норм в местном кафе — на хозяина и юрлицо завели административные дела. Влажную уборку там проводили недобросовестно, а повара пользовались немаркированным разделочным инвентарем.

— Также установлено, что работники заведения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. В готовом цехе организации содержалось домашнее животное —кошка, что является нарушением требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — передает региональная прокуратура.

Прокурор внес представление директору кафе, на заведение и хозяина завели административные дела.

После прокурорского реагирования сотрудники устранили все нарушения в полном объеме.

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