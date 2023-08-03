Под Новосибирском за антисанитарию и кошку в цехе на кафе завели административные дела

Кафе исправило все нарушения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура Барабинского района Новосибирской области выявила нарушения санитарных норм в местном кафе — на хозяина и юрлицо завели административные дела. Влажную уборку там проводили недобросовестно, а повара пользовались немаркированным разделочным инвентарем.
— Также установлено, что работники заведения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. В готовом цехе организации содержалось домашнее животное —кошка, что является нарушением требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — передает региональная прокуратура.
Прокурор внес представление директору кафе, на заведение и хозяина завели административные дела.
После прокурорского реагирования сотрудники устранили все нарушения в полном объеме.
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