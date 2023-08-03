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НовостиОбщество3 августа 2023 10:19

Студенты стали чаще отдыхать за границей

Наряду с Узбекистаном, Индией и Турцией молодежь демонстрирует интерес и к новым направлениям, таким как Оман. К этим выводам пришли специалисты Yota, которые проанализировали данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет
Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране - россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно - втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ - страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.

Как выяснили специалисты Yota, молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман, Бахрейн и Иран.