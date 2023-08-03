Палаточный лагерь «Юнармеец» получит региональный статус и сможет принять детей из всех районов НСО в 2024 году. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области палаточный лагерь «Юнармеец» получит региональный статус и сможет принять детей из всех районов НСО в 2024 году. Этот проект масштабируют при поддержке губернатора Андрея Травникова и правительство региона. Информацию об этом предоставил глава области, когда посетил палаточный лагерь юнармейцев.

3 августа в лагере началась профильная смена «Лидер Юнармии». Условия, созданные для юных патриотов, оценил глава региона. Он ответил на вопросы участников смены. А также пообщался с главой района Андреем Михайловым предложение о придании лагерю регионального статуса.

– Палаточный лагерь оборудован на базе Шиловского гарнизона. Во время смены, которая будет проходить с 3 по 8 августа, для 44-х юнармейцев запланированы встречи с военнослужащими – участниками СВО, занятия по тактико-специальной, огневой, строевой, общефизической подготовке, РХБЗ, участие в акции «Письмо солдатам», плетение маскировочных сетей, – сообщает правительство Новосибирской области. – Дополнительно к проведению занятий будут привлечены и педагоги муниципальных учреждений допобразования: тренеры ДЮСШ для организации спортивных соревнований, сдачи норм ГТО, мастер-классов, занятия с олимпийскими чемпионами. Например, в один из дней смены юнармейцы встретятся с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта Ириной Минх. Запланированы и занятия по краеведению. С юнармейцами во время смены будут работать специалисты РДДМ «Движение Первых».

В этом году попасть в палаточный лагерь «Юнармеец» смогли самые лучшие представители движения Новосибирского района. В следующем году такая возможность появится у ребят из всех районов нашей области. Губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы района Андрея Михайлова о масштабировании проекта. К имеющимся сейчас объектам добавятся палатки, которые позволят разместить уже 150 детей за смену, а также новые объекты для занятий: две полосы препятствий по сто метров с беговой дорожкой, ворк-аут площадка, плац для занятий тактической подготовкой, локация для стрельб из пневматического оружия.

В следующем году начнёт принимать юных новосибирцев еще один новый объект – военно-патриотический парк «Авангард». Отвечая на вопрос юнармейцев — когда центр начнет работу? – Андрей Травников заявил: 1 сентября 2024 года.

– Там большая стройка. Я недавно проверял, как идут работы. Впечатляет. Само место очень удобное: рядом Бердский залив, есть возможность заниматься на воде; лес; большая территория, которую можно оборудовать под все виды военно-прикладных занятий. Будут корпуса, в которых можно жить зимой и летом. Учебные корпуса. Поставлена задача: закончить работу к 1 сентября 2024 года. Тогда «Авангард» сможет принимать, в том числе, и юнармейские отряды круглый год, — рассказал ребятам Андрей Травников.

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