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НовостиОбщество3 августа 2023 9:35

Грозы и жара под +30 градусов обещают в Новосибирске на ближайшие два дня

Помимо дождя и духоты будет также сильный ветер
Надежда РЫЖКИНА
В ближайшие в Новосибирске будет дождливо.

В ближайшие в Новосибирске будет дождливо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа в Новосибирске резко ухудшится погода. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют во второй половине дня ближе к вечеру дождь и грозу.

— Подует восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 15. Температура воздуха составит +29…+31 градусов, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

4 августа метеорологи обещают также +29…+31 днём и +17…+19°C ночью. Порывы ветра достигнут ночью 2-7 метров в секунду, а днём — 4-9. Под вечер пятницы также местами пройдет небольшой дождь и гроза с сильным ветром.

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