В Новосибирске застройщику ЖК «Южная звезда» изменили приговор за обман дольщиков на 200 миллионов рублей

Новосибирский областной суд изменил приговор застройщику ЖК «Южная звезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский областной суд изменил приговор застройщику ЖК «Южная звезда — 1,6 года исправительных работ с удержанием 10% заработка вместо условного срока. Ранее он обманул дольщиков на 200 миллионов рублей и обанкротил фирму.

— Желая построить в поселке Краснообске 25-этажный дом вместо 19-ти этажного, осужденный решил снести каркас здания, на строительство которого уже были привлечены деньги дольщиков. В результате компания ООО «Монтаж СПВ» потерпела огромные убытки и признана банкротом, а участники долевого строительства понесли ущерб в 200 миллионов рублей, — передает группа Судов общей юрисдикции Новосибирской области во ВКонтакте.

Ленинский районный суд Новосибирска рассматривал дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Однако позже его переквалифицировали.

Обе стороны вновь обжаловали приговор.

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