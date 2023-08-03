Бифштекс из стволовых клеток и растительное мясо: новосибирцам рассказали о еде будущего

Благодаря еде будущего ученые минимизируют негативное влияние на окружающую среду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наверняка, каждый хоть раз задумывался о том, чем нас будут кормить в будущем. Выяснилось, что одним из вариантов может стать «искусственное» мясо. Это будет продукт, полностью сделанный человеком. Об особенностях еды будущего КП-Новосибирск рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный.

− Если мы научимся делать качественную еду, близкую по своим свойствам к натуральной, что вполне возможно, нам удастся значительно минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Дело в том, что 30% выбросов парниковых газов – это сельское хозяйство, − подчеркнул в беседе с КП-Новосибирск Михаил Чарный. − На сегодняшний день технологии со стволовыми клетками позволяют вырастить не только почку, но и просто бифштекс. При этом нагрузка на экологию будет в восемь раз меньше. Это будут те же самые мясные волокна, того же состава, но без участия коровы.

Для производства такого мяса понадобится некоторое количество стволовых клеток коровы. Далее запускается механизм их размножения. В дальнейшем стволовые клетки будут сами управлять наращиванием тех или иных тканей. Здесь важно создать условия для роста этих клеток.

− Есть также вариант растительного мяса. Можно подобрать такие растительные компоненты, которые по аминокислотному составу будут очень близки к натуральному мясу. Но такой продукт не будет содержать компонентов, которые вредны для людей старше 60-70 лет или при определенных заболеваниях, − отметил эксперт.

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