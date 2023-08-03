В четырех детских лагерях Бердска детей кормили непригодной пищей

Сотрудники детских лагерей нарушали санитарные нормы. Фото: прокуратура НСО.
Прокуратура Бердска Новосибирской области и региональный Роспотребнадзор выявили нарушения в 4 детских лагерях. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 3 августа.
— В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с хранением продуктов питания, вскрыты нарушения, связанные с процессом приготовления пищи, организацией уборки, — передает региональная прокуратура.
Прокурор внес руководителям лагерей представление. По статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, на них также возбудили административные дела.
Устранение нарушений контролирует прокуратура.
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