Парапланерист из Новосибирска сломал позвоночник, жёстко приземлившись в горах Алтая. Фото: ГОЧС и ПБ по Республике Алтай.

В Кош-Агачском районе Республики Алтай жёстко приземлился парапланерист из Новосибирска. Его со склона горы эвакуировали спасатели. Произошло ЧП днем 2 августа. Известно, что жёсткую посадку новосибирец совершил на запасном парашюте. Поиском и эвакуацией сибиряка занимались пожарные ПЧ №12 села Кош-Агач.

Как сообщает ГОЧС и ПБ по Республике Алтай, пострадавшего новосибирца обнаружили на склоне горы в урочище «Куектанар». Пилота уложили на носилки, так как идти он был не в состоянии. Огнеборцы совместно с участникмаи спортивных мероприятий доставили парапланериста до территории детского лагеря «Куектанар». Там его передали бригаде скорой помощи.

– Пилота отвезли в Кош-Агачскую ЦРБ с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, – добавили в ГОЧС и ПБ по Республике Алтай.

На эвакуацию новосибирца в труднопроходимой горной местности ушло примерно 5 часов.

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