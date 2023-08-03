Эксперт рассказал новосибирцам о восстановлении потерянных конечностей при помощи стволовых клеток

В далеком будущем ученые смогут восстанавливать утраченные конечности и внутренние органы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В далеком будущем ученые смогут восстанавливать утраченные конечности и внутренние органы. Помогать им в этом будут стволовые клетки самих пациентов. Суть проекта в беседе с КП-Новосибирск раскрыл эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный.

− Есть технологии, которые смогут восстанавливать утраченные конечности, внутренние органы. Конечно, это не в ближайшей перспективе. На сегодняшний день биотехнологи уже имеют опыт выращивания уха из стволовых клеток и последующего его приживления человеку. Причем это стволовые клетки самого человека, это будет его орган. И, в отличие от органов для пересадки, в данном случае не будет биологического отторжения, − рассказал КП-Новосибирск Михаил Чарный.

Внутренние органы тоже предлагают выращивать из стволовых клеток. Благодаря этому можно будет заменять пораженные болезнью органы на здоровые.

− В случае, если человеку необходима замена почки, наверное, приятнее, что эта почка не от погибшего человека, а выращенная из твоих же собственных клеток. Абсолютно аналогичная, только здоровая. Риск отторжения и повторных операций минимален в этой ситуации, − подчеркнул наш собеседник.

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