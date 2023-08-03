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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:08

В Новосибирске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

В Новосибирске в Юго-Западном котловане чуть не утонул мужчина
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.

Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. ЧП произошло 2 августа на Юго-Западном котловане.

Сигнал поступил в обед, на место оперативно выехали представители Муниципальной аварийно-спасательной службы города.

− Мужчину извлекли из воды, доставили на берег. От медицинской помощи отказался, − отметили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

С сибиряком провели беседу, а после отпустили. Напомним, 1 августа в этом котловане обнаружили тело 32-летнего мужчины. Следователи начали проверку.

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