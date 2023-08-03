В Новосибирске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. ЧП произошло 2 августа на Юго-Западном котловане.
Сигнал поступил в обед, на место оперативно выехали представители Муниципальной аварийно-спасательной службы города.
− Мужчину извлекли из воды, доставили на берег. От медицинской помощи отказался, − отметили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
С сибиряком провели беседу, а после отпустили. Напомним, 1 августа в этом котловане обнаружили тело 32-летнего мужчины. Следователи начали проверку.
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