В Новосибирске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирские спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. ЧП произошло 2 августа на Юго-Западном котловане.

Сигнал поступил в обед, на место оперативно выехали представители Муниципальной аварийно-спасательной службы города.

− Мужчину извлекли из воды, доставили на берег. От медицинской помощи отказался, − отметили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

С сибиряком провели беседу, а после отпустили. Напомним, 1 августа в этом котловане обнаружили тело 32-летнего мужчины. Следователи начали проверку.

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