Под Новосибирском похоронят прапорщика Максима Казанцева, погибшего на СВО

Новосибирец Максим Казанцев погиб в ходе СВО. Фото: администрация Сузунского района
Прапорщик Максим Казанцев из Сузунского района Новосибирской области погиб в ходе СВО. Траурную новость передали в группе районной администрации «ВКонтакте».
В администрации не уточнили, когда скончался Максим Валерьевич. Сообщили лишь, что церемония прощания с героем состоится 4 августа в 13:30.
Траурное мероприятие пройдет у здания Дома культуры в селе Ключики.
− Светлая память защитнику Отечества! – говорится в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что житель Бердска Константин Фиголь погиб в зоне спецоперации.
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