В Новосибирске продавщица не дала вору сбежать из магазина

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В 20.10 сигнал тревожной кнопки поступил из супермаркета «Пятерочка» на улице Громова. Прибывшие по тревоге бойцы экипажа ГБР-76 увидели, как на выходе из магазина хрупкая женщина-кассир одной рукой удерживает входную стеклянную дверь, а другой - борется с агрессивно настроенным мужчиной, которому на вид 40 лет. При виде вооруженных «гвардейцев» хулиган тут же успокоился, а девушка смогла перевести дух и рассказать о произошедшем.

Всего 1,5 часа назад мужчина зашел в магазин и быстро выпил бутылку коньяка. Не расплатившись, правонарушитель тут же убежал из магазина. Когда он вернулся за добавкой, продавцы его узнали и попытались задержать своими силами, предварительно закрыв выход из помещения. В итоге любитель бесплатной выпивки был передан бойцами ГВАРДИИ сотрудникам полиции.

Еще двух воров, вернувшихся за наживой на предыдущее место преступления, «гвардейцы» обезвредили днем. В 14.01 в одном из магазинов Дзержинского района экипаж ГБР-72 Агентства Безопасности задержал и передал полиции мужчину, ранее совершившего кражи алкоголя и продуктов питания на сумму 6100 рублей.

В 16.15 серийный магазинный вор был схвачен в Заельцовском районе. Рассчитывая на безнаказанность, он решил вернуться в продуктовый магазин, но был опознан и задержан бойцами ГБР-77 Агентства Безопасности. На счету мужчины несколько краж на сумму более 10 тысяч рублей. Правонарушитель был передан полиции.