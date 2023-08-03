В Новосибирске на Челюскинцев спасли женщину, решившую покончить с собой. Фото: МАСС.

Жильцы дома на улице Челюскинцев в Новосибирске вызвали спасателей. Они сообщили, что их соседка хочет покончить с собой. Специалисты незамедлительно выехали на место.

– Прибыв по указанному адресу, сотрудники выяснили, что дверь в квартиру на 6 этаже, в которой находилась женщина, заблокирована. Однако спасателям совместно с полицейскими удалось предотвратить роковой шаг женщины, – уточнили в службе МАСС.

Сибирячку 1975 года рождения передали бригаде медиков. Что толкнуло ее на страшный поступок, неизвестно. Необходимую помощь женщине окажут врачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber