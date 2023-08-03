«Танго» и «Бесконечность Вселенной»: новосибирцы могут выбрать название для новой фигуры от женской эскадрильи «Барсы»

Новую фигуру «Барсы» выполнили на авиашоу в Мочище. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцев попросили выбрать название для новой фигуры, выполненной женской пилотажной группой «Барсы» на авиашоу в Мочище. Фестиваль прошел 30 июля.

− Дорогие друзья и гости фестиваля «Виват Россия!». На авиашоу мы представили новую фигуру в нашей программе, название которой ранее предлагалось придумать зрителям. С нетерпением ждем ваших оригинальных названий данного элемента, − говорится в группе пилотажной группы «ВКонтакте».

К посту они прикрепили видео, на котором запечатлен новый элемент. В небе – четыре самолета Як-52. В какой-то момент они резко взмывают ввысь, а потом делают плавное сальто над зрителями. От увиденного захватывает дух!

В комментариях интернет-пользователи начали предлагать свои варианты. Уже озвучены предложения назвать фигуру «Танго», «Бесконечность Вселенной», «Петля времени» или «Воздушный фонтан».

Уважаемые читатели, Вы тоже можете предложить свои варианты под постом «ВКонтакте».

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