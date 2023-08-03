Подрядчика стройки, на которой в коллекторе утонул 9-летний мальчик, задержали под Новосибирском

Задержан подрядчик объекта, на котором в коллекторе утонул 9-летний ребенок. Фото: СК РФ НСО.

В четверг, 3 августа, стало известно о задержании подрядчика стройобъекта, на котором погиб 9-летний ребенок. Мальчик провалился в коллектор и утонул. О задержании КП-Новосибирск сообщил источник.

– Подрядчика задержали, его допрашивают. В ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения задержанному, – уточнил источник КП-Новосибирск.

По факту трагедии в СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

КП-Новосибирск писала, что провалившегося в коллектор ребенка пытался вытащить брат. Но не смог. Похоронят мальчика на кудряшовском кладбище. Сейчас идет церемония прощания с ребенком.

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