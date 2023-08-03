В селе под Новосибирском поймали двух черных лесорубов

В Тогучинском районе Новосибирской области поймали с поличным двух черных лесорубов. Фото: Минприроды НСО

В Тогучинском районе Новосибирской области поймали с поличным двух черных лесорубов. Мужчины незаконно срубили шесть берез и распилили их на части.

Инцидент произошел днем 1 августа. Сотрудники Мирновского лесничества обнаружили факт незаконной рубки в районе села Репьево.

На этой территории часто ловили черных лесорубов, поэтому некоторое время назад там установили скрытое видеонаблюдение. Благодаря камере удалось засечь передвигающийся по землям лесного фонда автомобиль ГАЗ-66 без одного регистрационного знака. Позже выяснилось, что единственный знак был фальшивым.

Машина заехала в лес, оттуда вышли двое мужчин. Один из них – житель села Репьево, второй – из села Плотниково. Сибиряков задержали на месте преступления.

− По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, изъят автомобиль ГАЗ-66 и бензопила. Проводятся дальнейшие следственные действия. Ущерб лесному хозяйству составил 100 359 рублей, − сообщили в Минприроды региона.

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