Пятерых новосибирцев спасли из горящей пятиэтажки на Забалуева. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".

В Ленинском районе Новосибирска на улице Забалуева, 80 загорелась пятиэтажка. Огонь объял квартиру на втором этаже 2 августа. О ЧП рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Самостоятельно из подъезда эвакуировались десять человек, из них двое детей. Через семь минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова, – уточнили в ведомстве.

Пятерым жильцам понадобилась помощь спасателей. Четверых эвакуировали с первого этажа. А пенсионерку спасли с пятого этажа, уточнили в ГУ МЧС по НСО. Никто из людей не пострадал.

Потушили пожар за 13 минут. Пламя повредило 2 комнаты и кладовую в горящей комнате. В соседней комнате обгорели балконная дверь и стеклопакет. Площадь пожара составила 44,5 квадратов. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.

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