Комплексную информационную систему внедряют в Новосибирской области для борьбы с киберпреступностью. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирской области внедряют комплексную информационную систему «Безопасный город» для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщили на форуме «Цифровые решения в области безопасности». Мероприятие прошло в Новосибирске 2 августа. Участие в форуме принял заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, во избежание киберпреступлений необходимо ограничить дистанционное оформление кредитов на крупные суммы. Также банкам нужно вводить временный запрет на использование кредитных или иных средств в случае сомнительных операций. Борьбе с такими преступлениями как раз способствует комплексная система «Безопасный город». Ее уже активно используют в Москве и Санкт-Петербурге. А в нашем регионе, Красноярском крае и Республике Алтай, положительный опыт пока переняли частично.

На форуме также выступил замначальника УФСБ России по Новосибирской области Станислав Лукашев. Он сообщил, что с началом СВО в Новосибирской области выросло число кибератак с территории стран коллективного Запада. Все они направлены на нарушение работы информационных ресурсов органов власти. В регионе, по его словам, принимают меры по сокращению таких преступлений.

По информации прокуратуры Новосибирской области, в регионе внедряют разработки с применением искусственного интеллекта для обеспечения кибербезопасности. Их созданием занимается один из крупных банков.

Все участники форума решили, что в регионе необходимо повышать правовую грамотность населения. Нужно это для противостояния киберпреступлениям. Кроме того, для защиты граждан от преступных посягательств органам власти следует объединить усилия.

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