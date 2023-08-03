На Новосибирском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники

На Новосибирском водохранилище начала тонуть яхта, на которой десантники отмечали День ВДВ. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком»
На Новосибирском водохранилище начала тонуть яхта, на которой десантники отмечали День ВДВ. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как видно на записи, судно с флагами ВДВ накренилось на левую сторону. Часть отдыхающих уже была в воде в спасательных жилетах, несколько людей еще стояли на яхте. У некоторых девушек из компании началась паника.
Мимо тонущей яхты проплывал мужчина. Он решил помочь терпящим бедствие сибирякам.
− Потихоньку ко мне идите на борт, − произнес местный житель, пытаясь их успокоить.
Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако информации о пострадавших не поступало.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер