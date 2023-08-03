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НовостиПроисшествия3 августа 2023 2:52

На Новосибирском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники

Яхта с празднующими День ВДВ десантниками начала тонуть на Новосибирском водохранилище
Анастасия ХРОМЫХ
На Новосибирском водохранилище начала тонуть яхта, на которой десантники отмечали День ВДВ. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком»

На Новосибирском водохранилище начала тонуть яхта, на которой десантники отмечали День ВДВ. Фото: скриншот из видео «Новосибирск с огоньком»

На Новосибирском водохранилище начала тонуть яхта, на которой десантники отмечали День ВДВ. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как видно на записи, судно с флагами ВДВ накренилось на левую сторону. Часть отдыхающих уже была в воде в спасательных жилетах, несколько людей еще стояли на яхте. У некоторых девушек из компании началась паника.

Мимо тонущей яхты проплывал мужчина. Он решил помочь терпящим бедствие сибирякам.

− Потихоньку ко мне идите на борт, − произнес местный житель, пытаясь их успокоить.

Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако информации о пострадавших не поступало.

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